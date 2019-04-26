Олег Ляшко закликав знизити тарифи на газ для населення [ Редактировать ]
Під час години запитань до уряду Олег Ляшко, закликав знизити тарифи для населення на газ щонайменше на 20%. Зменшення ціни лише на 30 копійок політик вважає недостатнім.
"Мізерні зарплати, мізерні пенсії, високі ціни на комуналку - приводять до того, що в людей забирають субсидії, відрізають газ і через суд можуть забрати квартири. Я питаю в урядовців, чому механізми соціального захисту громадян, які не можуть платити високі ціни на газ - не працюють? Чому зростає комуналка, яка веде до колапсу ЖКГ? Що уряд робить для того, щоб повернути 1,5 мільярди гривень премії, які голова "Нафтогазу" Коболєв виплатив сам собі?", - заявив Олег Ляшко, народний депутат, лідер "Радикальної партії".
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