Під час години запитань до уряду Олег Ляшко, закликав знизити тарифи для населення на газ щонайменше на 20%. Зменшення ціни лише на 30 копійок політик вважає недостатнім.

"Мізерні зарплати, мізерні пенсії, високі ціни на комуналку - приводять до того, що в людей забирають субсидії, відрізають газ і через суд можуть забрати квартири. Я питаю в урядовців, чому механізми соціального захисту громадян, які не можуть платити високі ціни на газ - не працюють? Чому зростає комуналка, яка веде до колапсу ЖКГ? Що уряд робить для того, щоб повернути 1,5 мільярди гривень премії, які голова "Нафтогазу" Коболєв виплатив сам собі?", - заявив Олег Ляшко, народний депутат, лідер "Радикальної партії".