Аварія на шахті в Луганській області: стали відомі перші подробиці [ Редактировать ]
Учора сталася аварія на шахті в Луганській області на окупованій території. І ось з'явилися перші подробиці, яким можна довіряти.
У першій половині дня у четвер пролунало кілька вибухів і спалахнула пожежа. До сьогоднішнього обіду на поверхню підняли тіла чотирьох загиблих. Доля 13 людей - досі невідома.
Усього під землею працювали 17 гірників. Місцеві жителі повідомили, що насправді загиблих більше. Проте, підтвердити ці дані поки що немає можливості.
До української влади по допомогу з окупованої території ніхто не звертався, хоча спеціальний загін рятувальників зовсім поруч - у Лисичанську. Натомість, керівництво шахти й, певно, бойовики звернулися до російської влади. Ті надіслали з Ростова (за 200 кілометрів) своїх фахівців.
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