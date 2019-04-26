Учора сталася аварія на шахті в Луганській області на окупованій території. І ось з'явилися перші подробиці, яким можна довіряти.

У першій половині дня у четвер пролунало кілька вибухів і спалахнула пожежа. До сьогоднішнього обіду на поверхню підняли тіла чотирьох загиблих. Доля 13 людей - досі невідома.

Усього під землею працювали 17 гірників. Місцеві жителі повідомили, що насправді загиблих більше. Проте, підтвердити ці дані поки що немає можливості.

До української влади по допомогу з окупованої території ніхто не звертався, хоча спеціальний загін рятувальників зовсім поруч - у Лисичанську. Натомість, керівництво шахти й, певно, бойовики звернулися до російської влади. Ті надіслали з Ростова (за 200 кілометрів) своїх фахівців.