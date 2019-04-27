В субботу, 27 апреля, неподалеку от аэродрома на востоке России упал и разбился легкомоторный самолет Як-18. В результате происшествия никто не выжил. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на правительство региона.

Жуткая катастрофа произошла в Хабаровском крае. Советский Як-18 является легким двуместным самолетом. Он используется в гражданской авиации. Как правило, именно на этой модели участники авиаклубов делают первые шаги в освоении неба. После столкновения погибли оба человека, которые находились на борту. Это пилот по фамилии Ланкин и пассажир - Левшин.

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"Упал самолет Як-18 в Хабаровском районе Хабаровского края, аэродром "Калинка". Есть погибшие, двое", - заявил представитель правительства Хабаровского края.

По предварительной информации, у рухнувшего самолета перед катастрофой отказал двигатель. Однако истинную причину крушения предстоит установить специальной технической экспертизе. Обстоятельства трагедии выясняются специалистами.

Напомним, что в Чили на жилые дома упал самолет.