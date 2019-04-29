Запорізькі козаки вирушили у похід на "чайці" [ Редактировать ]
На Запоріжжі відкрили навігацію. Козацьку. Зо два десятки кремезних чоловіків вирушили сьогодні в похід на стародавній чайці. Куди тримають шлях і заради якої мети? Дізналися наші кореспонденти.
У похід козаки беруть найнеобхідніше - чай, крупи, сало, хліб та воду. А ось жінок - жартують - ні-ні.
"Це ж Чайка. Це частинка Січі. Так шо жінкам тут не місце. Пробачайте нас, дівчата, хахаха".
А ось без чого ніяк не обійдуться в поході - так це без цієї козацької ікони.
"Вона показує три козацьких основних роди - лісовики, межовики, степовики. І показує єдність України".
Похід триватиме чотири дні. Підуть униз по Дніпру. Відвідають Капулівку, Кам'янську Січ та Мамаєву Могилу. Кажуть, вирушають у мандрівку, щоб відродити традиції козацького судноплавства. А ще, вшанують пам'ять отаманів Івана Сірка та Костя Гордієнка. На веслах планують подолати майже півтисячі кілометрів. Впевнені - сили вистачить.
"До речі, щоби козака допустили на Січі до морського походу, він мусив пройти певні випробування. В тому числі, проплити Дніпровські пороги. Тільки тоді він допускався. А це - 72 кілометри", - говорить Олександр Притула, голова ГО "всеукраїнська федерація "Спас".
Перед тим, як відчалити - молитва на березі. А розподіл обов'язків уже на човні.
"Кто у вас самый младший? - Хахаа! - Сколько лет? - Тридцать! - Как зовут? - Виктор! - Виктор, ты будешь юнгой на корабле".
Новопризначений юнга зізнається - у такому поході вперше, але веслувати вміє.
"Да, я рибак. В мене є досвід. У мене єсть лодка дома. Я грести вмію", - говорить Віктор Хижняк, учасник козацького походу.
Загалом, команда на Чайці не лише із Запоріжжя. Тут козаки із Січеслава, Кропивницького та Черкас. Дехто навіть при зброї. З перначем та шаблею.
"Тренуватися. Шоб була. А вдруг якісь бусурманє на нас нападуть. Чим ми будем відбиватись? Шаблюкою", - говорить Валерій Свідерський, учасник козацького походу, отаман полку "Сагайдачний".
Короткі проводи і Чайка нарешті відшвартовується.
На Хортицю козаки повернуться другого травня. І обіцяють привезти не лише враження, а й землю з тих місць, де побувають. Щоб потім висипати її на Кургані Миру, Єдності та Перемоги, який тут козаки почали створювати ще у 2014 році.
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