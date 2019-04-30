В Росії автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою [ Редактировать ]
В Орловській області Росії автобус із українцями зіткнувся з вантажівкою. Постраждали 15 наших співвітчизників. Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.
За його словами, трьох людей госпіталізували, одна жінка - у важкому стані. Інші пасажири зазнали незначних забоїв і порізів. Їм надали першу медичну допомогу.
Загалом в автобусі їхало 52 громадянина України. Усіх розмістили в готелях міста Орел. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.
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