Компанія "Арсенал Страхування" виграла суд проти ДФС: коли відшкодують завдані збитки?

За останні кілька місяців фіскали чотири рази влаштовували незаконні обшуки не лише в офісі компанії "Арсенал Страхування", а й у помешканнях її засновників. Активісти запевняють - слідчі дії проводили з порушенням закону - 34 години поспіль без оперативної відео-фіксації