У аеропорту "Бориспіль" показали Україну без Криму [ Редактировать ]
На територіальну цілість України зазіхнули в аеропорту "Бориспіль". Там напередодні транслювали ролик із картою України Без Криму. Куди ж поділася Автномна Ресупубліка - з'ясовують у поліції.
Уже відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці допитують працівників аеропорту. Стало відомо, що лист із пропозицією про трансляцію відеоматеріалу надійшов із міністерства інформаційної політики.
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