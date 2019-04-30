На Кіровоградщині вирував торнадо [ Редактировать ]
Жителі Кіровоградщини спостерігали рідкісне атмосферне явище. Кількаметровий вихор виник у полі біля села Злинка перед дощем. Зафільмувати смерч вдалося місцевому жителю. Він і поділився відео у соцмережі.
Останній раз торнадо спостерігали на Кіровоградщині три роки тому.
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