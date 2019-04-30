Скульптуру Христа Спасителя офіційно презентували сьогодні в одному з храмів Києво-Печерської Лаври. Монумент створили, щоби вшанувати пам'ять полеглих у всіх войнах. Як відбувалася подія - дивіться далі.

Презентація відбулася в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Скульптура з трьох видів мармуру із зображенням Христа - довгоочікувана. І не лише тому, що її виготовляли понад рік. А й тому, що це спомин про солдат, яких не дочекалися з воєн. Для українців ця подія знакова з багатьох причин. Передусім, бо стосується воїнів, полеглих під час конфлікту на Донбасі. І навіть ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Память про захисників мають зберегти нащадки - переконаний намісник Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло.

"Хочу пожелать всем, чтобы посетили єто изображение и молись. Потому что нет ни одного дома, наверное, где бы не погиб человек. Это посвящается тем, кто отдал жизнь за вас с нами, дорогие братья и сестры", - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

Не випадково саме Митрополит Павло розповідає про значення монумента. Це була його ідея, втілена в життя завдяки меценатам. Задум виник давно, але прикладом став образ в одному з соборів Франції. Щоправда, українська скульптура не точна його копія. За завданням, українські майстри не ідеалізували Христа.

"Я хотел передать не просто изображения Христа, я хотел передать страальческий лик переживаний. Потому что это была искупительная жертва рода человеческого. По єтому я по благословению Митрополита Онуфрия сделал такую скульптуру снятие с краста. Я благодарю и благодетелей Сергея Левочкина, я к нему обратился и он помог мне материально. Это действительно исскувство, которое требовало больших средств", - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

На презентації були й автори пам'ятника. Розповіли, що по мармур їздили до трьох країн. Оскільки, існує безліч тонкощів, які могли зіпсувати якість скульптури. Майстри запевняють - цю роботу виконали з відчуттям вищого призначення.

"Этот образ идет свозь века,да он каноничный, но здесь выполнен в реалистической манере. Каждая скульптура меняет скульптора. В этом случае образ Спасителя - образ глубоко философский. И когда лепишь модель, мысли витают вокруг одного и того же образа", - говорить Олексій Пергаменщик, скульптор, член Спілки художників України.

І додали, попри всі складнощі - роботою задоволені.

"Сложность заключалась в том, чтобы соединить три вида мрамора в одной скульптуре. Белый, бежевый и коричневый. Лавра - это особое место и поучаствовать в таком проекте - я думаю ддалеко не каждому суждено. Мы гордимся, что нас пригласил Владыка для этого проекта", - говорить Владислав Надточій, виконавчий директор виробництва "Карара".

"И оно еще знаете, как совпало в Киево-Печерской Лавре. Храм внизу - Иоанна Богослова, а вверху - Андрея Первозванного. И Апостол Иоан и Андрей Первозванный были первыми учениками Христа Спасителя", - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-печерської Лаври.

Тож від сьогодні всі охочі, незалежно від національності й віросповідання можуть побачити скульптуру, присвячену всім полеглим солдатам і вшанувати пам'ять про них у Києво-Печерській Лаврі.