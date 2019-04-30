Пожежа на Рівненській атомній. Вогонь здіймався на десятки метрів і налякав жителів міста-супутника АЕС. На станції заспокоїли: полум'я швидко загасили. Що горіло? З'ясували наші кореспонденти.

Це відео на телефон зняли перелякані жителі Вараша. На кадрах горить Рівненська атомна станція. Полум'я здіймається на кілька десятків метрів.

Як з'ясувалося згодом, горів трансформатор, що на відкритій території станції. Вогонь - кілька десятків рятувальників гасили понад годину.

"Пожежа трансформатора була доволі значна. Проте, загрози для енергоблоку не було, адже трансформатор знаходився на відстані", - говорить Дмитро Мельник, речник ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області.

Сьогодні на підприємстві працює спеціальна комісія. Загалом на станції чотири енергоблоки. Перший та четвертий - працюють у звичному режимі. Другий відключений, бо перебуває на плановому ремонті. Третій - вимкнувся автоматично, через пожежу.

"Причини власне загорання цього і відключення встановлюються. Хочу запевнити громадськість, що радіаційний і екологічний стан під час цих подій не змінювався і знаходиться в межах встановлених норм", - говорить Петро Кратик, начальник Управління інформації та зв'язків із громадськістю ВП "Рівненська АЕС"

Пан Володимир - колишній працівник станції. Каже, ситуація була позаштатна. І пояснює як працює трансформатор, що загорівся.

"Функція яка, одна напруга, яка видається після генератора - турбіна, генератор, а вже потім ці устройства, вони цю напругу, єсть понижаючі, єсть повишаючі трансформатори", - говорить Володимир, колишній працівник РАЕС, житель міста Вараш.

У Вараші, поряд із яким міститься станція, живуть майже сорок тисяч людей. Кажуть, майже всі мають власні дозиметри. Одразу після пожежі люди заміряли радіаційний фон і він не змінився.

"Було спочатку страшно. Я сьогодні питала свого чоловіка, чи можна виходити на вулицю. Він каже, що десь там провірив якусь інформацію, то сказали, що так", - говорить Ірина, жителька міста Вараш.

"Це вже не перший раз в нас така обстановка. Це ж місто маленьке, зразу новини між собою. І маленька частина міста працює на тій атомній станції, так що вони як першоісточнік", - говорить Дмитро, житель міста Вараш.

Під час пожежі на станції - ніхто не постраждав. Причини загоряння з'ясовують.