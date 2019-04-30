В Україні відбудеться турнір зі змішаних бойових мистецтв. Це перші змагання, які пройдуть під егідою Федерації ММА. Коли бійці зійдуться на рингу? Богдан Вербицький розповість.

Вони сходяться на рингу, щоб виявити найсильнішого. Їхнє головне правило - відсутність будь-яких обмежень.

Змішані бойові мистецтва - або англійською ММА - стають дедалі популярнішими в світі. поки що це не Олімпійський вид спорту, однак поєдинки транслюють як в Америці.

Щоправда в Сполучених Штатах змагання відбуваються переважно під егідою Атлетичної комісії. А в Україні реальність інша. Більшість турнірів аматорські. А значить і суддівство не завжди професійне.

"В некоторых турнирах происходит, что: "это там мой товарищ. Я подтянул его в Федерацию подраться, хотя я сам организатор этих боев". Большинство турниров, где тянут своих бойцов, да, это как раз и происходит", - говорить Микола Васильєв, матчмейкер промоутерської компанії Fight Kings.

Для уникнення таких курйозів, ще минулого року в Україні створили Федерацію професійного ММА. Головне її завдання - забезпечити кваліфіковане та обёєктивне суддійство.

"Орган, который будет отвечать за здоровье в первую очередь бойцов. ММА это такой вид спорта на который многие закрывают глаза в плане здоровья и отсутствует разная категория медицинских оздоровительных мероприятий", - говорить Володимир Сорока, президент федерації ММА.

Наразі ситуація з медичним обстеженням на турнірах незадовільна,- зізнаються спортсмени. Іноді медогляду, як і меддопомоги - просто немає.

"Зачастую ты приходишь со справкой, которую ты купил себе за 19 гривен, или 20 гривен. Просто пришел, дал. Тебя еще на месте какая-то бабушка в халате, ты даже не знаешь кто она, доктор это не доктор. Поприседал, все, можешь драться идти. Я присутствовал при таких травмах, вот человека даже трогать нельзя, вот нельзя подходить к нему, нужно дождаться бригаду скорой помощи", - говорить Микола Васильєв, матчмейкер промоутерської компанії Fight Kings.

А в турнірі під егідою Федерації, учасники повинні будуть пройти медобстеження та здати аналізи крові.

"У нас будет проверка от врачей. Они будут сдавать анализы на гепатит Б, гепатит С, ВИЧ, потому что это контактный вид спорта. Я как рефери, понимаю, что это безопасность как для них, так и для меня в первую очередь", - говорить Олексій Букатін, головний рефері Федерації ММА України.

Турнір планують провести 10 травня. А перед цим учасники пройдуть процедуру зважування та візьмуть участь у відкритому тренуванні. Переможці у кожній ваговій категорії представлятимуть Україну на міжнародних замаганнях.