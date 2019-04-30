Із дня на день у британській королівській сім'ї чекають на поповнення. Уже понад місяць Меган Маркл не з'являється на люди. Де народжуватиме дружина принца Гаррі та які традиції порушить - у матеріалі Світлани Чернецької.

Містечко Віндзор, неподалік Лондона. Саме тут одружилися принц Гаррі та Меган Маркл. І тут же вирішили оселитися. Віндзор і раніше не мав відбою від туристів. Але тепер з'явилася іще одна причина поблукати цими вулицями.

"Ми дуже схвильовані і не можемо дочекатися, щоб почути новину. Сподіваємося, що це станеться, коли ми ще тут. І хоча це не буде публічною подією, але все одно дуже цікаво", - говорить Сінді Робертс, туристка з Канади.

Молоде подружжя не прагне уваги преси та надокучливих папарацці. Меган Маркл народжуватиме вдома у розкішному Фрогморському коттеджі. Щоправда, у разі ускладнень, сусідня лікарня напоготові її прийняти. Майбутня мама не збирається показувати малюка світові одразу після народження, як це робила її своячка герцогиня Кейт.

"Порівняно із Вільямом та Кейт, до цієї пари набагато більше уваги. Ми маємо десь на 30 відсотків більше ставок. Ми отримали десь близько мільйона фунтів. Це може означати, що людям більше подобаються Гаррі та Меган", - говорить Руперт Адамс, спікер букмекерської контори.

І хоча британський престол немовляті не світить, - воно точно увійде в історію. Це буде перший член королівської родини змішаної раси. А завдяки мамі зможе одразу ж після народження претендувати на американський паспорт.

"Меган уже довела, що має неабиякий вплив. Вона стала дуже популярним доповненням до королівської сім'ї. І її первісток справить такий самий ефект. Він матиме великий вплив та зробить королівську сім'ю більш сучасною", - говорить Кейт Фройд в.о. редактора журналів про дітей.

Вже понад місяць Меган Маркл не з'являється на публіці. Утім, приховати новину про народження малюка їй ніяк не вдасться. Адже за традицією, звістку про появу на світ нового члена королівської родини виставляють на спеціальному пюпітрі у дворі Букінгемського палацу.