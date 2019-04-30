Трампи проти Deutsche Bank. Родина американського президента позивається до однієї з найбільших фінансових установ Німеччини. Щоб через суд заборонити банку розкривати будь-яку інформацію про грошові операції господаря Білого Дому. Кому знадобилися ці дані і чого бояться Трампи? Тетяна Логунова розкаже більше.

Позов до суду південного округу Нью-Йорка спільний. Його подали президент США, його діти - Іванка, Ерік, Дональд-молодший і представники фірм, які належать родині. Позивачі просять суд заборонити німецькому Deutsche Bank та установі "Capital one" оприлюднювати будь-яку інформацію про фінансові відносини з Дональдом Трампом. Отримати ці дані хочуть представники двох комітетів конгресу США, які й направили до банків відповідні запити. Вони перевіряють, чи не намагалися впливати на Трампа, членів його родини чи помічників так звані "іноземні суб'єкти". Тобто - інші країни, зокрема, Росія.

Фінансова звітність, яка є в розпорядженні Deutsche Bank, - зацікавила американських конгресменів невипадково. Саме ця фінустанова багато років була одним з головних кредиторів бізнес-імперії Дональда Трампа. Більше того, за даними американських ЗМІ, навіть на момент, коли Трамп виграв президентські вибори, він мав перед Deutscher Bank солідні боргові зобов'язання. У розмірі 300 мільйонів євро.

Представники Deutsche Bank вже заявили рішення суду виконають, але й надалі готові співпрацювати з американською стороною. Тобто, надавати інформацію щодо фінансів президента США. Більше того, - за даними ЗМІ, перший пакет документів банк вже передав прокуратурі Нью-Йорка. Сталося це на минулому тижні.

Чи задовольнить вимогу Трампів суд - сказати важко. Позивачі роблять ставку на політичну складову. Стверджують, що опоненти Дональда Трампа хочуть використати дані про його фінанси виключно у політичних цілях. Наприклад, аби скомпроментувати американського лідера напередодні майбутніх президентських перегонів.