У Венесуелі загострилася ситуація. Там - чергова спроба змістити Ніколаса Мадуро, яку активно підтримали в США. Що саме відбувається? І чи варто чекати військового втручання Америки? Дмитро Анопченко стежить за подіями з Вашингтона.

У Венесуелі знову неспокійно. Друга хвиля протестів, до якої закликав напередодні лідер опозиції Хуан Гуайдо. Ситуація невизначеності, коли півкраїни за нього, але друга половина, як і раніше, підтримує Мадуро, тягнеться ще з січня. І в Вашингтоні, схоже, вирішили трохи прискорити розв'язку. Гуайдо і його прихильники зібралися біля великої військової бази, закликавши людей вийти на вулиці, щоб завершити розпочате, і пообіцяли їм підтримку армії.

Підтримка є і від СЩА - відкрита. Радник президента з нацбезпеки Джон Болтон закликав венесуельських військових усунути президента Мадуро від влади. На сторінці Білого дому в "твіттері"вийшло його відео-звернення.

"Я хочу звернутися до всіх патріотів Венесуели, і до військових і до цивільних. Це критично важливий момент для вашої історії - чи зможете ви знову отримати свободу, взяти під контроль ваш уряд і усунути Мадуро та його групу клептоманів", - говорить Джон Болтон, Радник президента з нацбезпеки.

Держсекретар Помпео одночасно дав відверте інтерв'ю CNN, де на запитання ведучого - "чи гарантують Штати Гуайдо, що підтримають його в новій спробі змінити владу", не приховуючи, сказав "так" і зізнався: Мадуро збирається втікати на Кубу.

"У нього був підготовлений літак до вильоту. Він уже цього ранку готовий був утекти, наскільки я знаю, але росіяни дали йому зрозуміти, що треба залишитися", - говорить Майк Помпео, держсекретар США.

Держсекретар прямо сказав і про те, що російські зенітно-ракетні комплекси, що перебувають на озброєнні армії Венесуели, не завадять Америці провести військову операцію, якщо президент Трамп прийме таке рішення.

Яка ймовірність, що це трапиться і в якому випадку Трамп може віддати наказ, гадають зараз у багатьох столицях. Однозначно, армія втрутиться, якщо Мадуро спробує заарештувати лідера опозиції. Але поки все схоже на те, що Білий дім максимально намагається уникнути військового сценарію і розраховує, що все обмежиться лише політичною і фінансовою підтримкою і військові самі перейдуть на бік Гуайдо.

Але поки що, Мадуро вдається утримувати контроль над армією, а отже, і над країною. Він виступив з першим за довгий час відеозверненням до нації, спростувавши чутки про свою втечу і наказавши віддати під суд усіх, хто виходив на вулиці зі зброєю в руках, щоб повалити режим.

"Майк Помпео сказав, що у мене, у Мадуро, був літак, готовий вилетіти, і що росіяни заборонили мені залишати країну. Сеньйоре Помпео, будь ласка, як несерйозно! ", - говорить Ніколас Мадуро.

Здавалося б, друга хвиля протестів не дала результатів, армія зберегла вірність Мадуро, то ж і ситуація знову заспокоїться. Але у цей момент з'явилося повідомлення від Управління цивільної авіації США.

Усім американським авіакомпаніям заборонені польоти над Венесуелою. Повітряний простір країни їм наказано покинути протягом 48 годин. Формальна причина - "політична нестабільність і напруженість" у країні. Але така заборона зазвичай з'являється ще й у разі, якщо збройні сили США відпрацьовують плани силової операції. А значить, в цьому і без того неспокійному регіоні, ситуація здатна загостритися ще більше.