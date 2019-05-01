Афера у Миколаєві: пенсіонерка віддала всі свої заощадження [ Редактировать ]
Майже 900 тисяч гривень віддала пенсіонерка з Миколаєва за "звільнення" доньки.
До 71-річної жінки на стаціонарний номер зателефонував невідомий та повідомив, що її донька скоїла ДТП з постраждалими. І запропонував допомогу, щоб уникнути покарання.
У результаті жінка віддала всі свої заощадження і навіть позичила гроші у сусідки. Шахрай особисто забрав 26 тисяч доларів і більше 5 тисяч євро. При цьому взяв у потерпілої розписку, що вона не має претензій. Омана розкрилася, коли пенсіонерка зв'язалася із донькою. Поліція розшукала афериста наступного дня. Розпочато кримінальне провадження. Затриманому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.
"Вказана особа раніше судима за вчинення майнових злочинів. Перевіряється причетність даної особи до скоєння аналогічних злочинів на території Миколаєва та Миколаївської області", - говорить Андрій Круглий, заступник начальника управління карного розшуку ГУНП у Миколаївській області.
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