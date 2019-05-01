Найближчими тижнями Україна почне поставки в Туреччину 120-міліметрових керованих ракет "Конус". Про це повідомила прес-служба держпідприємства "Спецтехноекспорт". Відповідний контракт сьогодні був підписаний з турецькою державною корпорацією на Міжнародній оборонній виставки ІDEF-2019 у Стамбулі.

Керована ракета "Конус" розроблена конструкторським бюро "Луч" для стрільби з танкових гармат калібру НАТО - 120 мм. Вона здатна вражати ціль на відстані 5 кілометрів. Це значно перевищує далекострільність звичайних танкових снарядів. Бойова частина ракети спроможна знищити динамічний захист ворожого танка і пробити до 800 мм броні.