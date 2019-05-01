Не виплачувати кредити й іпотеки. До цього закликає організація "Повстання проти вимирання". Активісти хочуть перевернути догори дригом фінансову систему і в такий спосіб змусити уряди вирішувати проблеми клімату. Із Лондона, центру акції непокори, матеріал Світлани Чернецької.

Півтора тижня вони блокували дороги й мости, перешкоджали рухові поїздів. Робили багато галасу в Лондоні. Приблизно тисяча триста активістів опинилися за ґратами за участь у протестах. Але кліматичний рух таки добився свого. Змусив посадовців вислухати їхню позицію.

Це зустріч кліматичних активістів із міністром довкілля Великої Британії. Вони вимагають чітких дій від уряду. Адже за словами науковців, людство має лише 12 років, щоби вплинути на глобальні кліматичні зміни. Та уникнути голоду й природних катаклізмів. Серед учасників зустрічі є навіть 12-річний школяр. Діти й молодь по всьому світу щоп'ятниці пропускають уроки з метою взяти участь у кліматичних протестах.

"Мене турбує наше майбутнє. Страшить, що моя сім'я, друзі потерпатимуть від голоду й наслідків наших дій", - говорить Фелікс Оттавей Омагоні, школяр, член організації "Повстання проти вимирання".

Насамперед, протестувальники вимагають від британського уряду оголосити "надзвичайний кліматичний стан". І діяти відповідно.

"Перед нашою країною та й усім світом, через кліматичні зміни, справді постали величезні виклики. Повинні робити все можливе, аби зменшити викиди до нуля, оскільки, у разі не зробимо, це вплине не лише на дику природу, але й на доступність їжі та успіх економіки", - говорить Майкл Гоув міністр довкілля Великої Британії

Та, попри цілковите порозуміння, оголосити "надзвичайну кліматичну ситуацію" міністр відмовився. Тож зустріччю активісти лишилися невдоволені.

"Це не тільки політичний провал, це, насамперед, моральна невдача наших політиків. Адже теперішня ситуація дійсно надзичайна", - говорить Сем Найтс, член організації "Повстання проти вимирання".

Наразі "Повстання проти вимирання" розробляє подальші плани. І має намір вийти на інший рівень громадянської непокори. Наступним кроком активісти називають відмову виплачувати кредити та іпотеки. Мовляв, коли люди масово відвернуться від фінансової системи, влада почне діяти.

"Економіка заснована на позиках. Борги вимагають росту економіки, а ріст економіки вимагає видобування нових ресурсів із Землі і так далі. Тож це один із варіантів - припинити виплачувати кредити. Звісно, ми не хочемо цього. Не хочемо війни. Воліємо тільки, щоби влада нарешті прокинулася", - говорить Гейл Бредбрук, співзасновниця організації "Повстання проти вимирання".

В організації "Повстання проти вимирання" кажуть: борються за збереження людства. І для цього вдаватимуться до усіх можливих засобів тиску.

Зараз увага активістів спрямована на парламент. Тут саме обговорюють протести та загрози людству. І можливо, Велика Британія стане першою країною в світі, де оголосять "надзвичайний кліматичний стан".