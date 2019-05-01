Українці зможуть зберегти номер при зміні оператора [ Редактировать ]
Відсьогодні, українці можуть змінювати мобільного оператора, не втрачаючи при цьому свого номера. За абонентом також збережеться і код старого оператора.
Для цього потрібно зареєструвати номер на своє ім’я та заповнити онлайн-анкету. А за 3 дні отримати сім-карту у відділенні нового оператора. Абонентів, які не знають, що співрозмовник змінив оператора, попереджатиме голосове повідомлення перед з'єднанням.
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