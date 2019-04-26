"Барселона" готовит очередной мегатрансфер [ Редактировать ]
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Каталонская "Барселона", пробившаяся в полуфинал Лиги чемпионов, попытается приобрести форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда. Об сообщает The Sun.
По информации издания, контракт воспитанника "красных дьяволов" с клубом рассчитан до лета 2020 года. Однако на фоне вылета англичан из еврокубков и провала во внутреннем чемпионате испанский гранд постарается переманить 21-летнего форварда. "Сине-гранатовые" готовы заплатить за молодое дарование 115 миллионов евро.
Понимая последствия, "манкунианцы" уже приступили к переговорам о новом долгосрочном соглашении с игроком, предложив ему зарплату на уровне 347 тысяч евро в неделю (18 млн в год).
В нынешнем сезоне в 44 матчах за "Манчестер Юнайтед" Рашфорд забил 13 мячей и сделал 9 результативных передач.
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