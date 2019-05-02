Десятки підтоплених господарств і будинків. Повалені дерева. Розмиті автошляхи. На Львівщині досі рахують збитки, завдані негодою. З подробицями Христина Гашенко.

На цьому аматорському відео - в намулі впереміш із градом застряг легковик. Люди кажуть - за кілька секунд авто знесла з дороги потужна течія.

"Я дивлюся через вікно, бо то мій город, - бачу, дощ, ну… страшне, ріка. І я дивлюся туди далі за рікою - машина пливе", - розповідає Тетяна Карабін, жителька села Богутин.

Потоки води з градом добряче погнули газову трубу, що пролягає над невеличким струмком.

"Газ проходить сюди до двох тих хат. Той вал, як йшов, - то вирвало то все. То щастя, що воно не зірвало. Гнуло від того валу, бо той град, воно йшло отак", - показує Іван Ящишин, житель села Богутин.

У селах Богутин та Поморяни вода підтопила півсотні господарств. Одна з потерпілих - Галина Михайліцька - живе біля пагорбів, звідки потоком текла вода. Негода знищила город і птицю.

"У клітках квочки сиділи, потопило все. І ще на метр було граду. Ну, не зайдете туди. Подивіться, що тут - город знесло, все затоплене", - показує Галина Михайлицька, жителька села Богутин.

На подвір'ях у намулі ще від неділі лежать кульки впереміш із багнюкою. Підтоплені будинки. З підвалів селян воду викачували спецтехнікою рятувальники. Замулило й міст. То ж людям, щоб дістатися до своїх домівок, доводиться перелазити через повалені дерева.

Одну з вулиць засипало брилами вапняку. То ж тепер уся вода із пагорбів тече на подвір'я та городи людей.

"Прошу якоїсь допомоги, якоїсь техніки - щоб розробили дорогу, бо все з поля йшло на подвір'я, на город буде далі, топило і все", - говорить Галина Михайлицька, жителька села Богутин.

Розчистити дорогу до деяких будинків сільський голова обіцяє. Утім, коли саме - не каже. Поки що складно оцінити й суму збитків від негоди. Спеціальної комісії, яка б усе перевірила й задокументувала, у сільраді немає. Голова розводить руками, мовляв - вихідні.

"Техніка буде точно. Ніхто їх не забув і то буде виконано, - я вам даю слово. - А коли? - Скажу, що сьогодні, а буде завтра, - значить, я брехати не вмію. - Значить, ви не домовлялися? - Домовлявся. - Якщо домовлялися, то коли має приїхати? - Зараз негода вирує, дощ падає, розумієте? Зараз там заїхати - трактор там застрягне і цього треба буде витягати, розумієте?", - стверджує Володимир Бас, голова Помарівницької сільської ради.

Під загрозою в потерпілих від негоди селах і цьогорічний врожай.