"Ваша донька потрапила у ДТП": пенсіонерка віддала шахраям 900 тисяч [ Редактировать ]
Майже 900 тисяч гривень віддала пенсіонерка з Миколаєва за "звільнення" доньки.
До 71-річної жінки зателефонував невідомий і заявив, що її дочка скоїла ДТП із постраждалими. Та запропонував допомогу, щоб уникнути покарання. Пенсіонерка віддала всі свої заощадження і навіть позичила грошей у сусідки. Шахрай забрав 26 тисяч доларів і понад 5 тисяч євро. Ще й узяв розписку, що претензій до нього немає.
Омана розкрилася, коли жінка зв'язалась із донькою. Поліція розшукала афериста наступного дня. Розпочато кримінальне провадження. Затриманому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.
"Вказана особа раніше судима за вчинення майнових злочинів. Перевіряється причетність даної особи до скоєння аналогічних злочинів на території Миколаєва та Миколаївської області", - повідомив Андрій Круглий, заступник начальника управління карного розшуку ГУНП у Миколаївській області.
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