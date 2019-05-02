В Украине снова выдают биометрические паспорта [ Редактировать ]
Оформление и выдача биометрических документов, в частности загранпаспортов и ID-карт, возобновляется в центрах предоставления админуслуг и паспортных сервисах, передает "Сегодня".
Выдачу паспортов возобновили после перерыва с 27 апреля до 2 мая, когда миграционная служба проводила техническое обслуживание серверного и телекоммуникационного оборудования.
В период с вечера 27 апреля до 8:00 утра 2 мая из-за регламентных работ по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы нельзя было оформлять и выдавать биометрические документы в центрах предоставления админуслуг и паспортных сервисах.
Серверное и телекоммуникационное оборудование ГМС обеспечивает функционирование рабочих станций для оформления ID-карточек, загранпаспортов и видов на жительство для иностранцев, которые размещены в подразделениях ГМС, ЦНАП и паспортных сервисах, отметили в службе.
Ранее сообщалось, что украинцам в мае раздадут дополнительные деньги, а также что в Украине снизили цены на газ.
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