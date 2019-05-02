Влада не доклала зусиль для розслідування Одеської трагедії - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
Попередня влада не доклала належних зусиль для розслідування Одеської трагедії. Про це заявив голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук.
За його словами, керівництво держави мало зробити все, щоб знайти й покарати винуватців. Утім, цього й досі не сталося. Тож тепер політсила домагатиметься розслідування трагедії і притягнення призвідників лиха до відповідальності.
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