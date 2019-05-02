Керівництво держави мало зробити все, щоб знайти й покарати винуватців

Попередня влада не доклала належних зусиль для розслідування Одеської трагедії. Про це заявив голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук.

За його словами, керівництво держави мало зробити все, щоб знайти й покарати винуватців. Утім, цього й досі не сталося. Тож тепер політсила домагатиметься розслідування трагедії і притягнення призвідників лиха до відповідальності.