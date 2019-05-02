Депутати "Опозиційної платформи - За життя" вшанували пам'ять загиблих у Одеській трагедії [ Редактировать ]
Ніхто так і не відповів за загибель сорока восьми людей в Одесі. Такий висновок сьогодні оголосила моніторингова місія ООН. Чого бракує розслідуванню - та думки політиків про це - дивіться далі.
Уперше в Одесі моніторингова місія ООН із прав людини відзвітувала щодо обставин трагедії другого травня. Висновок - причини загибелі людей правоохоронці розслідують Упереджено. Українська влада інтерпретує події політизовано, а в судочинство втручаються право-радикальні групи.
"За п'ять років від подій другого травня влада не зробила необхідного, щоб притягти до відповідальності Винних у шести вбивствах, скоєних під час заворушень у центрі міста, і Призвідників загибелі сорока двох людей на площі Куликове поле", - говорить Фіона Фрейзер, голова моніторингової місії ООН із прав людини в Україні.
До поминальних заходів на Куликовому полі сьогодні долучився і співзасновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко. Разом з однодумцями він поклав квіти до Будинку профспілок, поспілкувався з присутніми. Щоразу, перебуваючи в Одесі, Бойко приходить на місце трагедії та зустрічається з родичами загиблих.
"Я еще раз обещаю, что как только сменится власть, а она уходит, мы добьемся справедливого расследования, потому что его как такового не было. Они вообще расследование не проводили. И добьемся, чтобы виновные были привлечены к ответственности, отвечали по закону за это страшное злодеяние. И я понимаю, почему уходящая власть расследование не проводила. Потому что они боялись, что они дойдут до самих себя, поскольку они сами это и организовали", - говорить Юрій Бойко, народний депутат України, засновник "Опозиційної платформи - За життя".
Одесит Микола Скорик вважає: саме безкарність щодо винуватців трагедії другого травня і спричиняє політичне протистояння довкола цієї теми. Крім того, нардеп пропонує встановити пам'ятні знаки загиблим.
"Я считаю, что нужно увековечить память погибших как на Греческой площади, так и возле Дома профсоюзов. Причем, я считаю, что нужно сделать это одинаковыми знаками. Это даст свой определенный старт, ну, если не для примирения, то для диалога между сторонами, а самое главное, нужно найти и наказать виновных, нужно провести расследование", - говорить Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
Після цього у Свято-Іллінському монастирі, в Одесі, відслужили молебень за жертви травневих заворушень. Із молитвою та зі словами підтримки до родичів загиблих звернувся Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел.
"Мы верим, что у Бога нет мертвых, у него все живы. Христос Воскрес и Воскресил наши человеческие души. Верим: он и воскресит тех, которые погибли в этой страшной трагедии", - говорить Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел.
Одеська поліція, яка розслідує справу, в офіційному зверненні сьогодні повідомила: розслідування трагічних подій Триває. І знову, як було уже не раз - пролунали фрази: допитують свідків, встановлюють очевидців і призначають експертизи.
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