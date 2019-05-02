Засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко назвав головні завдання Зеленського на посаді президента [ Редактировать ]
Напружені взаємини між двома державами - це результат дій минулої влади. Так заявив лідер "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко.
За словами нардепа, головними завданнями Зеленського будуть мир на Донбасі та врегулювання конфліктів у Чорному й Азовському морях. Адже на кону стоять людські життя.
Опозиціонер переконує - з Росією треба проводити мирні переговори. Крім того, за словами Бойка, необхідно врегулювати й економічні відносини між країнами.
Зокрема, продовжити контракт на транзит газу та зняття обмежень імпорту нафти.
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