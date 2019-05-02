Володимир Зеленський прокоментував заяву очільника Кремля [ Редактировать ]
Новообраний президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Путіна про "багато спільного" між Росією і Україною.
На офіційній сторінці у Фейсбуці Зеленський заявив, що спільного між двома країнами насправді небагато - лише державний кордон. І контроль над ним Федерація має повернути Україні негайно.
Висловив свою думку Зеленський і про видачу російських паспортів на окупованих територіях. За його словами, подібні дії російської влади лише відтерміновують врегулювання відносин між країнами.
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