Сьогодні п'ята річниця трагічних подій в Одесі. Другого травня 2014 в місті сталися масові заворушення. Кількість жертв приголомшила весь світ: сорок вісім загиблих, сотні поранених. Про те, як одесити згадують скорботний день - дивіться в нашому матеріалі.

Тисячі людей зранку йдуть на Куликове поле й вистоюють черги біля рамок металошукачів: заходи безпеки посилили через можливі провокації. Біля Будинку профспілок - гора квітів. Саме тут другого травня дві тисячі чотирнадцятого - загинуло сорок дві людини.

А починалося все в центрі Одеси: тут теж сьогодні відбуваються поминальні заходи. Біля Грецької площі тоді зійшлися представники різних ідеологічних таборів: під час стрілянини загинуло шестеро людей. Після цього про-майданівські активісти рушили до Куликового поля й знищили там наметове містечко так званого анти-майдану. Їхні опоненти у цей час забарикадувалися в Будинку профспілок. Із обох боків полетіли "коктейлі Молотова", будівля загорілася. Нині одесити по-різному оцінюють ті події. Дехто вважає: страшну пожежу Спланувала влада.

"Здесь заживо сожгли людей, а кто выпадал из окон - их добивали. Говорят, что они сожгли себя сами - прекрасно: это только наша власть может", - говорить Ніна Чубаров, жителька Одеси.

Інші переконані: цього дня врятували Одесу від сепаратизму.

"Можливо сказати, ці жертви не були даремними, тому що Одеса відворотила цей руський мир, так сказати, і показала своє українське, приналежність Україні", - вважає Андрій Жук, житель Одеси.

Ближче до вечора на Куликовому полі зібралися люди на траурний мітинг. Переважно похилого віку. Прийшли й молодики, які тримали в руках червоні кульки. Їх одразу обступили учасники акції. Зчинилася словесна перепалка. Щоб не виникло серйозних сутичок - втрутилися представники поліції діалогу. Врешті у небо злетіли чорні кульки, за кількістю загиблих у пожежі.

Вулицями Одеси пройшов сьогодні і так званий Марш українського порядку: його учасники провели поминальний мітинг у центрі міста і згадали загиблих.