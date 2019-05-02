Міністр соцполітики Андрій Рева має піти з посади після скандальної заяви щодо жителів окупованих територій. На цьому наполягає Сергій Каплін. Нардеп пропонує новообраному президентові Володимиру Зеленському розпочати свою каденцію зі звільнення посадовця.

Нагадаю, голова міністерства в інтерв'ю журналістам ВВС заявив, що жителі Ордло, які отримують російську та українську пенсії, не мають права на соцзахист. Сам Рева запевняє - фразу вирвано з контексту.

"І віддати цю посаду - увага - опозиції і профспілкам, погодити кандидатуру з опозицією і профспілками, щоб міністр соціальної політики дійсно провадив соціальну політику і тоді обов'язково український паспорт стане квитком, чи пропуском чи золотим ключиком в країну, де, перше - високі зарплати, високі пенсії, нові робочі місця, захищені наявні робочі місця і, головне, мир над головою, це багато в чому - в руках міністра соціальної політики", - говорить Сергій Каплін, голова комітету верховної ради з питань соціальної політики.