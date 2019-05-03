В Киеве оштрафовали родителей школьников за буллинг [ Редактировать ]
В Оболонском районе Киева был зафиксирован очередной случай буллинга в школе. Двое подростков издевались над мальчиком, который учится в четвертом классе. По этой причине ребенок отказывался ходить в школу. За это понесут наказание родители двух учеников. Об этом пишет издание "Информатор".
К правоохранителям обратились родители пострадавшего мальчика. Они рассказали, что двое одноклассников издеваются над их сыном: унизительно шутят, оскорбляют, устраивают драки и портят школьные вещи. Это продолжалось в течение четырех месяцев. Об этом "Информатор" узнал из сообщения полиции Киева.
Правоохранители начали разбирательство и пообщались с участниками конфликта и их одноклассниками. Полицейские составили два административных протокола на родителей виновников. Оболонский суд Киева привлек к административной ответственности по части 3 статьи 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях родителей несовершеннолетних обидчиков и назначил им штраф в размере 850 гривен.
Ранее мы писали о том, как будут наказывать за издевательства на работе.
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