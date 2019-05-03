57 бійців Нацгвардії потрапили на лікарняні ліжка у Золочеві на Львівщині з попереднім діагнозом "харчове отруєння".

Усі пацієнти проходять службу у військовій частині Золочева. Разом із ними у їдальні харчувалися інші бійці, але з подібними симптомами до лікарів ніхто більше не звертався.

Зараз стан шпіталізованих задовільний, кількох готують до виписки. Утім, чим саме отруїлися гвардійці - медики сказати досі не можуть.

"Їли всі по різному. Частина велика, поступило 57 чоловік. Частина із них була в нарадях. На охороні. До частини із них - приїжджали батьки. Там і торти були і ковбаси були. Все було. Тобто, знайти одну причину - практично не вдалося", - зазначив Михайло Венгрен, лікар-інфекціоніст військового госпіталю Нацгвардії.