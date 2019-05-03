Посол США у Німеччині Річард Гренелл погрожує німецьким фірмам санкціями через "Північний потік-2". В інтерв'ю виданню "Фокус" він заявив, що своєю підтримкою нового газогону компанії "наражаються на санкційний тиск".

Політик також застеріг європейські країни від газової залежності від Росії, котру, на думку посла, спричинить ця паливна артерія.

Нагадаємо, "Північний потік-2" - це газопровід, прокладений в акваторії Балтійського моря між Росією та Німеччиною в обхід України. Оператором газогону є підприємство Nord Stream - дочірня компанія російського "Газпрому". Там сподіваються почати експлуатацію системи наприкінці цього року.