США застерігають Німеччину від російської газової залежності [ Редактировать ]
Посол США у Німеччині Річард Гренелл погрожує німецьким фірмам санкціями через "Північний потік-2". В інтерв'ю виданню "Фокус" він заявив, що своєю підтримкою нового газогону компанії "наражаються на санкційний тиск".
Політик також застеріг європейські країни від газової залежності від Росії, котру, на думку посла, спричинить ця паливна артерія.
Нагадаємо, "Північний потік-2" - це газопровід, прокладений в акваторії Балтійського моря між Росією та Німеччиною в обхід України. Оператором газогону є підприємство Nord Stream - дочірня компанія російського "Газпрому". Там сподіваються почати експлуатацію системи наприкінці цього року.
по теме
Німеччина готується заблокувати будівництво "Північного потоку-2"
Німецький політик Манфред Вебер, який має усі шанси очолити Єврокомісію - обіцяє заблокувати будівництво "Північного потоку-2"
Газовый конфликт: в "Нафтогазе" озвучили предложение России
Такое соглашение позволит Украине сохранить доходы от транзита на уровне 3 миллиардов долларов
Німецькі політики пересварилися через "Північний потік-2"
Німецький політик Манфред Вебер, який має усі шанси очолити Єврокомісію - обіцяє заблокувати будівництво "Північного потоку -2"
"Північний потік-2" становить загрозу американській безпеці - Майк Помпео
Він зазначив, що американська газова промисловість може гарантувати енергетичну безпеку в Європі. Зокрема, завдяки розвитку відповідної інфраструктури у штатах, багатих нафтою та скрапленим газом
Помпео во время встречи с Меркель обсудит вопрос Украины
Государственный секретарь США Майк Помпео во время визита в Европу 5-9 мая встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудит ситуацию в Украине