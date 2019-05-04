В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины 19 мая 2019 года.

Документ передан на рассмотрение руководства парламента, сообщается на сайте ВР.

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Владимир Зеленский сможет распустить парламент только если его инаугурация пройдет до 27 мая.

В соответствии с украинским законодательством, президент страны имеет право распустить парламент не позже чем за шесть месяцев до новых выборов. Таким образом, избранный президент Владимир Зеленский, возглавляющий партию "Слуга народа", может распустить Раду только в том случае, если его официальное вступление в должность пройдет до 27 мая.

Напомним, ранее в штабе Зеленского также назвали дату инаугурации. Также мы писали о том, что в Брюсселе представили программу Зеленского по внешней политике.