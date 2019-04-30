Выборы президента 2019: ЦИК объявила официальные результаты [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила официальные результаты выборов президента.
Согласно данным обработки 100% электронных протоколов, за основателя и художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 24,45%.
Публикация официальных результатов президентских выборов-2019 в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" запланирована на 4 мая.
Напомним, второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля 2019 года. Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.
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