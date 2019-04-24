В штабе Зеленского назвали дату инаугурации [ Редактировать ]
Возможной датой инаугурации Владимира Зеленского после победы на выборах президента Украины является 28 мая. Об этом заявил один из представителей команды Зеленского в интервью "РБК-Украина".
Дата была назначена с тем, чтобы новый президент уже не имел права распустить Верховную Раду, когда до парламентских выборов останется менее полугода. Впрочем, по информации издания, есть и другая трактовка законодательства, по которой полномочия действующего парламента закончатся 16 декабря - соответственно, распустить его можно будет до 16 июня.
Против досрочных выборов выступает глава Верховной Рады Андрей Парубий, а его роль в этом вопросе является решающей, поскольку дату инаугурации нового главы государства определяет парламент, а если голосов за это не набирается - тогда лично спикер своим решением.
Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.
Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.
Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.
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