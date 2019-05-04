Подростка сбила электричка, в которой ехала его мама [ Редактировать ]
В Киевской области электропоезд "Киев-Малин" сбил 17-летнего подростка в наушниках, который пересекая железнодорожный путь в неустановленном месте на станции Клавдиево не услышал шум состава, сообщает пресс-служба полиции региона.
Известно, что школьник, который учится в 9 классе, шел встречать свою маму, которая ехала в этом же поезде.
Удар был такой силы, что парень получил травму черепа и перелом бедра, его без сознания доставили в Бородянскую больницу. Пострадавший находится в реанимации.
Раньше сообщалось о том, что 22-летний парень расстрелял студентов. А под Днепром нашли труп беременной женщины в колодце.
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