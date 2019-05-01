22-летний парень расстрелял студентов [ Редактировать ]
Во вторник, 30 апреля два человека погибли и четверо получили ранения, трое из них - в больнице в критическом состоянии. В США 22-летний парень открыл стрельбу в Университете Северной Каролины, передает 24tv.ua.
Стрелка идентифицировали и задержали. Это Тристан Ендррю Террелл, 22 года, студент (по предварительной информации) этого же университета Северной Каролины. Он пришел в заведение с пистолетом и начал стрелять в людей.
Предполагают, что на преступление мужчина шел сознательно, после задержания полицейскими журналистам на камеры - улыбался.
UNCC shooting suspect, Trystan Terrell, being walked into CMPD headquarters. pic.twitter.com/FrfRU4qovP— Michael Stolp (@StolpWSOC9) 1 мая 2019 г.
Ранее сообщалось, что при вьезде в Чернобыль компания избила и покусала полицейского, а также что под Днепром нашли труп беременной женщины в колодце.
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