Детективы НАБУ и следователи Госбюро расследований проводят обыски по месту работы отдельных чиновников облуправления Государственной Фискальной Службы в Львовской области. Обыски также проводятся в ряде компаний, сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook.

“Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования фактов незаконного формирования налогового кредита по НДС, а также незаконного выведения за вознаграждение, безналичных средств из реального сектора экономики в наличные”, - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что экс-президент выстрелил в себя. А Украина обратится в Совет Европы из-за обысков в Крыму.