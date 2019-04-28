На Шри-Ланке задержали мужчину с большим количеством взрывчатки [ Редактировать ]
В городе Тринкомали военно-морские силы Шри-Ланки произвели задержание мужчины у которого было с собой 6,5 килограмм взрывчатки. Об этом сообщает телеканал First News в Twitter.
During a search operation in Erakkandi,Trincomalee, the Navy arrested a man with a motorcycle & 51 explosive sticks (approx 130g each), 27 ft of safety fuse and 215 detonators. All of them were handed over to Kuchchaveli police - Navy Spokesperson #lka #SriLanka— News 1st (@NewsfirstSL) 27 апреля 2019 г.
Сообщается, что в результате обыска правоохранители нашли у подозреваемого 51 шашку гелигнита, каждая из которых весит около 130 грамм, 8 метров фитиля, а также 215 детонаторов.
В данное время военно-морские силы передали подозреваемого вместе с изъятым мотоциклом и взрывчатыми веществами полицейским.
Напомним, 21 апреля, в день празднования католической Пасхи, на Шри-Ланке в отелях и церквях прогремели восемь взрывов. Министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене заявил, что виновные в террористических атаках были установлены и вскоре будут взяты под стражу. А 23 апреля объявлен днем траура.
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