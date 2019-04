В городе Тринкомали военно-морские силы Шри-Ланки произвели задержание мужчины у которого было с собой 6,5 килограмм взрывчатки. Об этом сообщает телеканал First News в Twitter.

During a search operation in Erakkandi,Trincomalee, the Navy arrested a man with a motorcycle & 51 explosive sticks (approx 130g each), 27 ft of safety fuse and 215 detonators. All of them were handed over to Kuchchaveli police - Navy Spokesperson #lka #SriLanka