За минувшие сутки оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, сообщает пресс-центр ООС.

"3 мая вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня, из них девять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов", - говорится в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза.

В штабе сообщили, что в результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

От начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Раньше сообщалось о том, что на Донбассе боевики бьют по украинским военным из минометов.