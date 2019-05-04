Сутки в ООС: боевики 21 раз открывали огонь, есть раненые [ Редактировать ]
За минувшие сутки оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, сообщает пресс-центр ООС.
"3 мая вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня, из них девять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза.
В штабе сообщили, что в результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
От начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".
Раньше сообщалось о том, что на Донбассе боевики бьют по украинским военным из минометов.
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