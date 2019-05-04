Порошенко назначил нового члена Нацсовета по телерадиовещанию [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко назначил Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом говорится на сайте администрации президента.
В указе президента отмечается, "назначить Горковенко Владимира Валентиновича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".
Кто такой Владимир Горковенко?
Новый глава окончил киевский национальный университет имени Тараса Шевченка. Позже работал журналистом на телеканалах "ICTV", "Интер", "Украина". Известно, что Горковенко перед назнас\чением на должность работал заведующим отделом в Главном департаменте информационной политики Администрации Президента.
Напомним, глава Нацсовета по телерадиовещанию подал в отставку.
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