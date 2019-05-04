Мировые цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель, а стоимость природного газа будут медленно расти. Такой прогноз содержится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель, который накануне был опубликован на сайте регулятора.

Отмечается, что поддержку ценам на нефть будут оказывать сокращение поставок нефти странами ОПЕК+ и санкции США против Ирана и Венесуэлы. В то же время ожидается, что спрос на нефть будет оставаться стабильно высоким и в 2019 году он вырастет на 1,2-1,5 млн барр./сутки.

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"В последующие годы темпы его роста будут снижаться из-за снижения потребления нефти, прежде всего за счет увеличения доли электромобилей, особенно в Китае", - говорится в обзоре.

Также эксперты НБУ считают, что мировые цены на природный газ после стремительного снижения стабилизируются с последующим слабым восходящим трендом.

"Ожидается, что спрос на сжиженный природный газ вырастет более чем на 20% к концу 2020 года. Причем наибольший рост спроса демонстрирует Китай, который нарастил импорт природного газа в 2018 году на 40%. Одновременно ускоренными темпами будет расти предложение, прежде всего за счет производства в США, России, а также в Австралии и Катаре", - говорится в документе.

Раньше сообщалось о том, что цены на продукты в Украине бьют рекорды. Также сообщалось о том, что в Украине упали цены на популярный продукт.