Палестинская террористическая группа "Исламский джихад" из Газы пообещала сорвать мероприятие, которое, как ожидается, привлечет тысячи туристов в Израиль. Угрозы прозвучали на фоне прибытия делегаций в Израиль на песенный конкурс, который стартует через 10 дней, сообщает "УНН" со ссылкой на израильские СМИ.

"Мы не дадим врагу преуспеть в организации какого-либо фестиваля, направленного на нанесение ущерба палестинскому изложению вещей. Сопротивление обязано отреагировать на агрессию противника и удивить его", - говорится в заявление организации.

Заявление было опубликовано, когда по всему югу Израиля раздались ракетные сирены. Израильская армия (ЦАХАЛ) заявила, что расследует, что именно могло вызвать сирены в центральном городе Бейт-Шемеш, всего через час после того, как военно-воздушные силы Израиля начали наносить удары по целям в Газе.