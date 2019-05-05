"Евровидение-2019": террористы грозят сорвать конкурс в Израиле [ Редактировать ]
Палестинская террористическая группа "Исламский джихад" из Газы пообещала сорвать мероприятие, которое, как ожидается, привлечет тысячи туристов в Израиль. Угрозы прозвучали на фоне прибытия делегаций в Израиль на песенный конкурс, который стартует через 10 дней, сообщает "УНН" со ссылкой на израильские СМИ.
"Мы не дадим врагу преуспеть в организации какого-либо фестиваля, направленного на нанесение ущерба палестинскому изложению вещей. Сопротивление обязано отреагировать на агрессию противника и удивить его", - говорится в заявление организации.
Заявление было опубликовано, когда по всему югу Израиля раздались ракетные сирены. Израильская армия (ЦАХАЛ) заявила, что расследует, что именно могло вызвать сирены в центральном городе Бейт-Шемеш, всего через час после того, как военно-воздушные силы Израиля начали наносить удары по целям в Газе.
по теме
Євробачення під загрозою: по Ізраїлю нанесли ракетний удар
Як військові відбивали напади, та як влада реагує на загострення?
Боевики грозят устроить бойню на "Евровидении-2019"
Боевики палестинского движения ХАМАС пригрозили сорвать международный песенный конкурс "Евровидение-2019" в Тель-Авиве
Ракетные обстрелы Израиля: появилось жуткое видео
Минувшей ночью палестинцы выпустили по Израилю около 180 ракет
ХАМАС погрожує розбомбити "Євробачення" в Тель-Авіві
Відповідне відео представники угруповання розмістили у соцмережах. Щоб уникнути атаки вимагають від Ізраїлю виконати низку умов
Верка Сердючка едет на "Евровидение-2019"
Андрей Данилко выйдет на сцену в Тель-Авиве в образе Верки Сердючки