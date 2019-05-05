По территории Израиля минувшей ночью было выпущено около 180 ракет из Газы. Об этом сообщает издание The Times of Israel ссылаясь на заявление ЦАХАЛа.

Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа pic.twitter.com/t2dKHzNBGu — AK (@itsstream1) 4 травня 2019 р.

Отмечается, что "в последние часы субботы и ранним утром в воскресенье по Израилю было запущено 180 ракет".

В ответ израильская армия "минувшей ночью атаковали 60 объектов на территории Газы". В операции были задействованы танки и авиация.

Израильская сторона сообщает о трех раненых в результате обстрелов. Палестинцы заявили о четырех погибших.

Ранее Израиль атаковал позиции террористической группировки ХАМАС. Кроме того, в Иране заявили о готовности уничтожить Еврейское государство.