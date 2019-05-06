Автомобиль с 8-летним ребенком слетел в кювет [ Редактировать ]
В Ривенской области автомобиль слетел в кювет, на момент аварии в салоне находился 8-летний сын водителя. Жуткий инцидент произошел вечером 5 мая, сообщили в пресс-службе полиции области.
"Предварительно известно, что между селами Рачин и Мирогоща Вторая водитель автомобиля Chevrolet Aveo по неизвестным пока причинам не справился с управлением и вылетел в кювет", - прокомментировали в полиции.
В салоне авто находились двое пассажиров, среди которых 8-летний сын водителя. Предварительно, у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы тела. Ребенка срочно госпитализировали в больницу. Водителя и пассажира медики осмотрели и после оказания необходимой медпомощи от госпитализации мужчины отказались.
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