В Ривенской области автомобиль слетел в кювет, на момент аварии в салоне находился 8-летний сын водителя. Жуткий инцидент произошел вечером 5 мая, сообщили в пресс-службе полиции области.

"Предварительно известно, что между селами Рачин и Мирогоща Вторая водитель автомобиля Chevrolet Aveo по неизвестным пока причинам не справился с управлением и вылетел в кювет", - прокомментировали в полиции.

В салоне авто находились двое пассажиров, среди которых 8-летний сын водителя. Предварительно, у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы тела. Ребенка срочно госпитализировали в больницу. Водителя и пассажира медики осмотрели и после оказания необходимой медпомощи от госпитализации мужчины отказались.

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