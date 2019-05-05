Под Винницей произошло страшное ДТП, есть погибшие [ Редактировать ]
В Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Авария случилась на трассе М-21 "Житомир-Могилев-Подольский" в селе Жежелев Казатинского района. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
В результате ДТП погибли четыре человека, двое госпитализированы. Начальник отдела следственного управления полиции Александр Тютюник отметил, что предварительно автомобиль Mazda, двигаясь в сторону Винницы, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Fiat Doblo.
Обоих водителей с телесными повреждениями различного характера доставили в Казатинскую районную больницу в тяжелом состоянии.
Ранее в Киеве на Позняках произошло крупное ДТП.
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