В Харькове на складе произошел масштабный пожар [ Редактировать ]
В понедельник, 6 мая, в Харькове спасатели ликвидируют пожар, охвативший одноэтажное складское здание. Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о пожаре, возникшем по адресу проезд Кольцевой, 1а, поступила на линию "101" в 6:05, передает "Униан".
К месту происшествия по повышенному 2-му номеру вызова было направлено 6 оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах (25 спасателей).
Фото: ГСЧС
На момент прибытия спасательных подразделений площадь горения составила около 1 тыс. кв. м. "Огонь успел охватить почти весь склад, в котором хранилась мебель и ее элементы, а также 6 единиц колесной техники", - говорится в сообщении. В 7:25 пожарным удалось локализовать пожар. Причина пожара, ущерб и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.
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