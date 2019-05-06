В понедельник, 6 мая, в Харькове спасатели ликвидируют пожар, охвативший одноэтажное складское здание. Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о пожаре, возникшем по адресу проезд Кольцевой, 1а, поступила на линию "101" в 6:05, передает "Униан".

К месту происшествия по повышенному 2-му номеру вызова было направлено 6 оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах (25 спасателей).

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Фото: ГСЧС

На момент прибытия спасательных подразделений площадь горения составила около 1 тыс. кв. м. "Огонь успел охватить почти весь склад, в котором хранилась мебель и ее элементы, а также 6 единиц колесной техники", - говорится в сообщении. В 7:25 пожарным удалось локализовать пожар. Причина пожара, ущерб и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве горел приют для животных, а также на Ривненской АЭС вспыхнул пожар.