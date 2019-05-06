В Киеве вспыхнул жилой дом, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В Соломенском районе Киева по адресу улица Волгоградская, 15, загорелся жилой пятиэтажный дом. Пожар возник на балконе одной из квартир на третьем этаже. Пламя мгновенно распространилось на комнату этой же квартиры, а также на шесть смежных балконов. В результате случившегося жителя квартиры увезла "скорая", сообщает "Информатор".
Инцидент случился около 22:00 в воскресенье, 5 мая.
По прибытию к месту вызова, пожарные сразу же приступили к тушению. Огонь на тот момент уже распространился на площади 40 метров квадратных. В 22:37 огонь удалось локализовать, а в 23:01 - ликвидировать.
Во время тушения спасатели вывели из горящей квартиры мужчину. У него были признаки отравления продуктами горения. Пострадавшего передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
Огонь задел в общей сложности шесть смежных балконов, два из них сгорели полностью. В комнате огонь повредил мебель, личные вещи, также были закопчены стены и потолок. Причина возникновения пожара выясняется.
Ранее сообщалось, что в России масштабный пожар охватил рынок, а также в Киеве горел приют для животных.
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