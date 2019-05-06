Выборы в Турции: в ЦИК отменил итоги голосования [ Редактировать ]
В понедельник, 6 мая, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Турции вынесла решение об отмене итогов муниципальных выборов в Стамбуле. Об этом сообщает агентство "Анадолу".
ЦИК Турции вынес решение ом отмене итогов выборов мэра Стамбула.
Новые выборы мэра Стамбула пройдут 23 июня.
Напомним, ранее Реджеп Тайип Эрдоган и правящая в Турции Партия справедливости и развития (АКР) заявили о своей победе на выборах.
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