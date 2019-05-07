У Вільнюсі скасували рейси російських літаків Superjet-100 [ Редактировать ]
У Вільнюсі скасували всі рейси російських літаків Superjet-100, через авіакатастрофу в Росії, до з'ясування причин трощі.
В московському аеропорту "Шереметьєво" продовжує працювати робоча група з розслідування. Фахівці знайшли дві "чорні скрниьки". Одна з них зазнала серйозних пошкодень. Причини катастрофи, в якій загинула 41 людина - обіцяють назвати у 30-денний термін.
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