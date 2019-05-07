В Украине выбрали главу Антикоррупционного суда [ Редактировать ]
Во вторник, 7 мая, во время собрания судей избрана глава Антикоррупционного судаУкраины (ВАКС). Об этом заявил председательствующий судья Виктор Маслов, передает "РБК-Украина".
Из-за отсутствия голосов во время первых двух туров голосования судьям пришлось провести новые выборы главы учреждения. Так, после часового перерыва в заседании счетная комиссия подготовила новые бюллетени для голосования.
Избрание главы ВАКС проходило путем тайного голосования. Участие в голосовании приняли 38 судей.
"Ставится на утверждение протокол о результатах тайного голосования. Решение принято. Собрание ВАКС решило объявить избранным председателем ВАКС судью Елену Танасевич", - заявил Маслов.
По его словам, судья избрана главой Антикоррупционного суда на три года.
Председатель счетной комиссии ВАКС отметил, что Танасевич набрала 23 из 38 голосов.
После избрания главы ВАКС суд перешел к избранию заместителя Танасевич.
Ранее мы писали о том, что был выбран состав Совета международных экспертов. Позже Совет международных экспертов ветировал первых кандидатов в Антикоррупционный суд.
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