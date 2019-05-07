Антикоррупционный суд: названы сроки начала работы [ Редактировать ]
Во вторник, 7 мая, стало известно о том, что Антикоррупционный суд должен начать роботу в августе-сентябре. Об этом сказал исполняющий обязанности главы суда Олег Павлишин, сообщают "Українськi Новини".
"Есть две ориентировочные даты - август и сентябрь", - сообщил он.
Павлишин отметил, что судьи Антикоррупционного суда намерены до 8 мая избрать председателя суда и его заместителя.
Первые две попытки выбрать главу суда результата не дали. По итогам второго тура голосования кандидат Олег Павлишин набрал 15 голосов, а Елена Танасевич - 16. Еще в 7 бюллетенях не был отмечен ни один из кандидатов.
Один из кандидатов должен набрать минимум 20 голосов.
В связи с этим, собрание судей решило начать голосование заново с новым выдвижением кандидатур.
Ранее мы писали о том, что был выбран состав Совета международных экспертов. Позже Совет международных экспертов ветировал первых кандидатов в Антикоррупционный суд.
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