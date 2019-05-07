Во вторник, 7 мая, стало известно о том, что Антикоррупционный суд должен начать роботу в августе-сентябре. Об этом сказал исполняющий обязанности главы суда Олег Павлишин, сообщают "Українськi Новини".

"Есть две ориентировочные даты - август и сентябрь", - сообщил он.

Павлишин отметил, что судьи Антикоррупционного суда намерены до 8 мая избрать председателя суда и его заместителя.

Первые две попытки выбрать главу суда результата не дали. По итогам второго тура голосования кандидат Олег Павлишин набрал 15 голосов, а Елена Танасевич - 16. Еще в 7 бюллетенях не был отмечен ни один из кандидатов.

Один из кандидатов должен набрать минимум 20 голосов.

В связи с этим, собрание судей решило начать голосование заново с новым выдвижением кандидатур.

Ранее мы писали о том, что был выбран состав Совета международных экспертов. Позже Совет международных экспертов ветировал первых кандидатов в Антикоррупционный суд.